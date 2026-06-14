Espana agencias

La declaración de Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra marca la semana política

Guardar
Google icon

Madrid, 14 jun (EFE).- La semana política estará marcada por la declaración ante el juez del caso Plus Ultra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo testimonio será relevante tanto para el PSOE como para la oposición, que llevará de nuevo al Congreso este asunto junto al resto de causas judiciales que afectan al Ejecutivo.

La comparecencia de Zapatero como investigado -el 17 y 18 de junio- se produce además después de que el juez haya ampliado la investigación al expresidente a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

PUBLICIDAD

"¿Cuánto tiempo va a mantener esta situación de degradación política?", preguntará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso, justo a la misma hora a la que Zapatero ha sido convocado por el juez José Luis Calama.

A Sánchez también le preguntarán la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, por cómo va a abordar el debate de los presupuestos generales del Estado ,y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien le interrogará sobre los "planes del Gobierno a partir de ahora".

PUBLICIDAD

Además del caso Zapatero y de las indagaciones en torno al caso Leire, por su impacto en la familia socialista, en esta sesión Sánchez deberá afrontar las novedades que pueda deparar la citación judicial el lunes de su esposa, Begoña Gómez, en una audiencia previa al posible juicio en su contra por cuatro posible delitos.

Sin pleno en el Senado, el del Congreso convalidará el jueves el decreto ley que aprobó el Gobierno para transferir hasta 170.000 millones de euros a las comunidades autónomas y debatirá la aprobación del Tratado de Amistad entre España y Francia que el PP había recurrido al Tribunal Constitucional.

En el Senado, el PP ha citado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en comisión lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Peramato estará el viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia; y tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior.

Los populares quieren que dé explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, tras conocerse el informe de la UCO para la instrucción en la Audiencia Nacional según el cual ambas se reunieron tres veces entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Mientras tanto, en el partido Movimiento Sumar continúan las negociaciones para una candidatura de unidad que renueve la dirección de cara a la asamblea extraordinaria convocada para el próximo 11 de julio y con el objetivo de frenar la crisis interna y el goteo de renuncias de dirigentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Australia dice que la victoria sobre Turquía acalla a todos los que les han subestimado

Infobae

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado

Infobae

Mafalda Cardenal: "Hace un año escribía más fácil desde el desamor, ahora sería incapaz"

Infobae

Nueva York enloquece tras el histórico tercer título de los Knicks y una espera de 53 años

Infobae

Brasil se atasca, Vinicius corrige, pero Escocia toma la vanguardia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”