Libertad provisional para los cuatro policías nacionales tras la operación antidroga de Linares (Jaén)

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares (Jaén), en funciones de guardia, ha decretado este domingo la puesta en libertad provisional de los cuatro policías nacionales relacionados con la operación contra el tráfico de drogas, en el que fueron detenidos una veintena de personas implicadas.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a través de un comunicado, en el que ha detallado que el juzgado de guardia ha tomado declaración entre este pasado sábado y este domingo a un total de cinco policías --cuatro de ellos en calidad de detenidos y otro como investigado--, todos ellos pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Linares.

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Finalmente, el TSJA ha acordado la puesta en libertad provisional de todos ellos con las medidas cautelares de comparecencia 'apud acta', retirada del pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional. Asimismo, ha indicado que en la causa se investigan, entre otros, presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a un grupo criminal.

Cabe recordar que entre los cerca de una veintena de arrestados se les investigaba por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La operación, dirigida por la Unidad de Asuntos Internos, arrancó simultáneamente el pasado miércoles con registros en la barriada de Arrayanes y en despachos policiales por una supuesta trama de narcotráfico en la que inicialmente aparecen implicados varios agentes.

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El operativo tenía en el punto de mira a clanes que operaban tanto en Linares como en la Estación de Linares-Baeza y otros municipios cercanos de la provincia. Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), se confirmaron los arrestos, que ascendieron a 22, aunque sin facilitar más información por estar la operación abierta.