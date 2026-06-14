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La huelga de médicos termina esta semana pero el conflicto persiste y amenaza el otoño

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Madrid, 14 jun (EFE).- Los médicos inician este lunes su última semana de huelga al mes convocada por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, con la amenaza de volver en otoño a las protestas por un conflicto enquistado con el Ministerio de Sanidad, al que 16 comunidades autónomas urgen a resolver.

Esta es la quinta y última semana de huelga al mes convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), que también han organizado una manifestación frente al Ministerio de Sanidad este lunes.

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Y con la negociación sindical encallada, 16 comunidades autónomas urgieron el pasado miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo, según pusieron de manifiesto en el último Consejo Interterritorial de Salud, donde quisieron dejar claro a la titular del departamento que se ha quedado sola en este proceso.

Pero Mónica García no tiene intención de retirar el anteproyecto de reforma del estatuto marco que aprobó el Consejo de Ministros y que ahora está en consulta pública hasta el 26 de junio antes de pasar al trámite parlamentario. Además, reprocha a las autonomías su actitud: "hacer del perro del hortelano", que ni "resuelven ni dejan resolver".

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Así las cosas, los seis sindicatos convocantes reclaman al Gobierno que nombre otros interlocutores para desatascar el conflicto.

Las reivindicaciones de este colectivo pasan por la aprobación de un estatuto propio para médicos y facultativos, distinto del general del Sistema Nacional de Salud, así como una mesa de negociación con interlocución directa y específica.

Además, reclaman una clasificación profesional propia que reconozca su grado de responsabilidad y formación (incluida la creación de una nueva categoría A1); una jornada máxima de 35 horas semanales, y que el exceso de jornada sea voluntario y retribuido.

Respecto de las guardias, piden mejor retribución y que computen para la jubilación, que además piden que pueda ser anticipada y voluntaria, con la aplicación de coeficientes reductores.

Estas son algunas de las reivindicaciones que consideran no han sido incluidas en el nuevo estatuto, que según defiende Sanidad mejora las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud, al limitar las guardias a 17 horas y reduciendo la precariedad y la temporalidad.

Además, sostiene que las reclamaciones médicas, como retribuciones, jornada de 35 horas o límites de guardias, dependen en buena parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.

Respecto de la aprobación de un estatuto marco propio, Sanidad recuerda que este nuevo documento incluye un capítulo solo para el colectivo médico, pero que no se puede romper la unidad y cohesión del sistema.

En medio de este conflicto enquistado, los sindicatos generalistas que representan a todo el personal del sistema sanitario y que acordaron con Sanidad la reforma del estatuto marco también han mostrado su malestar por la redacción final del anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, porque excluye -denuncian- puntos como la jubilación parcial y anticipada por coeficientes reductores y recorta aspectos retributivos.

A este respecto, Mónica García quiso enviar un mensaje de tranquilidad a Satse-FSES, UGT, CC. OO. y CSIF porque el Ministerio "no es el que rompe los acuerdos", sentenció. EFE

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