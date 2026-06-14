Brasil se atasca, Vinicius corrige, pero Escocia toma la vanguardia

Redacción Deportes, 13 jun (EFE). Un gol de Ismael Saibari en el minuto 21 con asistencia de Brahim Díaz adelantó a Marruecos en el debut mundialista del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinícius, en rol estelar, salvó los muebles del naufragio con un golazo a los 32.

A la Canarinha no le sobró nada y lo poco que sacó este sábado con el empate a uno dejó muchas dudas mientras el entrenador parece que no encuentra el once tipo, busca recursos en el banquillo y la delegación sigue a la espera a Neymar.

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"Hay que aceptar las críticas", dijo Ancelotti con cara de pocos amigos, tras el choque de la primera jornada del Grupo C en el MetLife Stadium. Pero dejó un aviso a los navegantes: "No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido".

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, depositó el balón en la portería de Alisson al tocarlo por encima tras un pase filtrado de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinícius.

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La combinación marroquí para el gol dejó una particularidad especial relacionada con sus orígenes españoles: el jugador del pase nació hace 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, en la provincia de Barcelona.

Vinicius Junior, dejó todo como en el comienzo 11 minutos después del gran susto propinado por los Leones del Atlas.

Para disgusto de Brasil, el telón de la primera jornada del Grupo C cayó horas después en el estadio Foxborough, de Boston, con un triunfo por la mínima de Escocia sobre Haití.

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La exhibición del conjunto de Steve Clark tampoco fue para tirar cohetes, pero esta vez resultó suficiente el remate de John McGinn, centrocampista del Aston Villa inglés que impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró la valla caribeña.

El segundo episodio en este grupo se vivirá el 19 de junio, cuando Escocia se citará en Boston con Marruecos y Haití plantará cara a Brasil el mismo día en Filadelfia.

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Khoukhy y Lopetegui hacen historia en un grupo equilibrado

Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el minuto 95 premió la seriedad y la resistencia de la selección de Catar, que nunca había logrado hasta ahora evitar una derrota en un Mundial, y también a su seleccionador, el español Julen Lopetegui, que pudo resarcirse de la decepción que sufrió ocho años atrás, en Rusia 2018, cuando fue destituido como responsable de España a punto de debutar.

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Las andanzas de la selección asiática por una fase final se reducían a la condición de anfitrión de la pasada edición, cuando cerró su primera presencia con tres derrotas en otros tantos partidos y solo un gol a favor.

El empate a uno resultó un castigo a la racanería de Suiza que cerró la primera jornada del Grupo B y dejó un equilibrio total, pues el viernes Canadá y Bosnia y Herzegovina debutaron con mismo resultado.

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Inglaterra recupera las botas y los balones

La Policía de Kansas City ha recuperado la mayoría del material robado la noche del viernes a la selección de Inglaterra, principalmente botas de los jugadores, cuando el equipo trasladaba su equipamiento desde Florida hasta su base en Kansas City.

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El robo se produjo cuando el personal de la Federación Inglesa de Fútbol (Football Association, FA), descargaba el material de una furgoneta en Swope Soccer Village, un complejo deportivo en Kansas City que servirá como centro de operaciones durante el torneo.

Un portavoz de la Policía de Kansas City informó de que dos personas fueron puestas bajo custodia en la noche del viernes mientras continúa la investigación.

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Ghana reclama por Partey y llama a Canadá prepotente e injusta

De "prepotente y extremadamente injusta" calificó el Gobierno de Ghana la decisión de Canadá de denegar el visado al internacional Thomas Partey, lo que impide su participación en el partido del Mundial contra Panamá el 17 de junio en Toronto.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ghana, el departamento de inmigración canadiense denegó la solicitud al jugador del Villarreal basándose en procedimientos penales pendientes contra el volante en el Reino Unido, que “no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad”.

Partey, de 32 años, ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio.

Pochettino 'el Fantástico' y Balogun el implacable

"Eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico, creo que tienes muchas posibilidades de llegar hasta el final”, manifestó en una llamada telefónica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al seleccionador del conjunto de su paíes, el argentino Mauricio Pochettino.

Horas después, el equipo de las Barras y las Estrellas dio la razón a Trump con una goleada por 4-1 a Paraguay precedida de un desempeño estelar de sus jugadores.

El más mediático es de momento el delantero Folarin Balogun, nacido en 2001 en Brooklyn, criado desde los dos años en Londres y producto de la cantera del Arsenal desde los 8 años, ha marcado 14 goles en sus últimos 20 partidos en todos los frentes, entre el Mónaco y la selección. El sábado despertó como goleador con Mundial con un doblete que tumbó a Paraguay.

La edición 23 del Mundial llega este domingo a su cuarto día con partidos en los grupos E y F. Alemania y Curazao abrirán el E a las 17.00 GMT, y a las 23.00 GMT cerrarán Costa de Marfil y Ecuador.

El F pondrá frente a frente a Países Bajos y Japón a las 20.00 GMT, y Suecia y Túnez debutarán desde la 01.00 GMT del lunes.

A la hora de transmitir esta información, Australia se impone a Turquía, con gol de Touré, en el minuto 26 en un partido que se disputa en Stadium BC de Vancouver, en Canadá. EFE

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