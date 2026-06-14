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El PSOE encara la preparación de un Comité Federal que prevé "movido" por el caso Leire

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Macarena Soto

Madrid, 14 jun (EFE).- El PSOE se encuentra ya inmerso en la preparación del Comité Federal del próximo 27 de junio que en la Ejecutiva prevén "movido" por los coletazos del caso Leire y en el que se dan por seguras duras intervenciones contra la dirección nacional, como la del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page.

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El PSOE celebrará su Comité Federal, el mayor órgano de decisión entre congresos, el sábado 27 de junio en Madrid, un año después del anterior, que estuvo marcado por la salida del exsecretario de Organización Santos Cerdán y fue eclipsado en el último momento por las acusaciones de acoso sexual en contra del exdirigente del partido Paco Salazar.

Los socialistas llegarán a la cita con la moral tocada por el goteo de informaciones sobre los casos judiciales que afectan al partido y al entorno de su secretario general, Pedro Sánchez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos -los últimos presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su oficina- y una nueva entrada de agentes de la UCO a la sede de la formación.

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En la cita previsiblemente participarán Sánchez, los presidentes autonómicos García-Page; el de Cataluña, Salvador Illa; y el asturiano, Adrián Barbón, así como el resto de líderes territoriales de la formación y sus delegaciones.

Todos ellos tendrán ocasión de hablar ante el Comité y en la Ejecutiva dan por hecho que a la postura de García-Page puedan unirse, con un discurso más suave pero también crítico, Barbón y otros barones socialistas.

En el otro lado, cerrando filas en torno a Sánchez, estará -explican las mismas fuentes- el president Illa, quien ya salió en defensa del presidente del Gobierno en el Comité del pasado año.

Y aunque en Ferraz dan por hecho que habrá voces críticas, invitan a que estas trasladen dentro del Comité -que se celebra en su mayor parte a puerta cerrada- el mismo mensaje que ofrezcan fuera ante los medios de comunicación.

"Es el sitio para decir lo que se piensa", comparten fuentes del partido, que subrayan que además de las críticas también esperan debate y propuestas que ayuden a la formación a salir más fortalecida.

Un año después del escándalo de Santos Cerdán por su supuesta implicación en el caso Koldo, el PSOE se ve obligado a encarar un comité muy distinto al que le habría gustado.

El órgano había sido convocado para arrancar el proceso de confección de las listas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, pero en la Ejecutiva asumen que ese objetivo ha quedado relegado por la sucesión de investigaciones judiciales que también ha dejado la citación como testigo de la presidenta del partido, Cristina Narbona, en el caso Leire.

"Hace un año, tuvimos una crisis muy bestia", reconocen fuentes de la Ejecutiva, que creen que el Comité es el lugar para que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, dé cuenta de "todos los cambios" que ha hecho el partido para mejorar la transparencia y la trazabilidad de sus cuentas en el último año.

"Sabemos que será movido, pero todo se puede explicar", defienden. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023233799)

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