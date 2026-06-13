La reina Sofía preside la gala benéfica flamenca del Festival de Música y Danza de Granada

Granada, 13 jun (EFE).- La reina Sofía presidió este sábado por la noche la gala benéfica del Ballet Flamenco de Andalucía con el espectáculo 'Flamenco Patrimonio', en lo que supone el arranque de la programación de danza de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Doña Sofía ha llegado ha llegado poco antes de las 22:30 horas al Teatro del Generalife, en el recinto monumental de la Alhambra, acompañada por distintas autoridades, entre ellas el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; la consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, o la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; y tras tomar asiento ha dado comienzo el espectáculo.

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Bajo la dirección de la bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero, la compañía andaluza protagoniza esta tradicional gala flamenca a beneficio de la Fundación Reina Sofía con su última prouducción, una propuesta que reivindica la memoria, la transmisión y la vigencia del flamenco como una de las principales señas de identidad cultural de Andalucía.

El espectáculo toma como punto de partida la figura de Arturo Pavón y su aportación musical para adentrarse posteriormente en diversos palos tradicionales, entre ellos los verdiales, las peteneras o los romances, estableciendo un diálogo constante entre tradición y contemporaneidad.

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Uno de los momentos centrales de la obra está dedicado a Granada a través de una evocación poética del Albaicín y el Sacromonte, para continuar recordando la huella artística de Enrique Morente, considerado una de las figuras más influyentes e innovadoras del cante del siglo XX.

El montaje culmina con un homenaje a Mario Maya, creador fundamental de la danza española y del flamenco escénico contemporáneo y fundador del ballet institucional hace más de tres décadas.

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Desde su creación en 1994, el Ballet Flamenco de Andalucía se ha consolidado como la principal compañía pública dedicada a la creación, conservación y difusión del flamenco.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia actividad artística dentro y fuera de España. Bajo la dirección de Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, la formación atraviesa una etapa marcada por la reivindicación del patrimonio flamenco como una realidad viva y en permanente transformación.

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La tradicional gala flamenca a beneficio de la Fundación Reina Sofía es una cita que reúne cada año algunas de las propuestas más destacadas del arte jondo contemporáneo dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, considerado el más antiguo de España.

La reina Sofía ya asistió el viernes a la inauguración oficial de la 75 edición del Festival para hacer entrega de la Medalla de Honor al director de orquesta indio Zubin Mehta, que ofreció el concierto inaugural al frente de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. EFE

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