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El K4 500 femenino y el C4 500 mixto lideran el festín de medallas de España

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El K4 500 femenino y el C4 mixto lideraron este sábado con sendas medallas de oro las finales de los Europeos de piragüismo de Montemor-o-Velho (Portugal), en los que además la delegación española logró otras cuatro preseas más, tres de plata y una de bronce.

El K4 500 femenino, que fue sexto en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró la victoria en Portugal tras registrar en meta un tiempo de 1:31.576, acompañado en el podio por las representantes de Polonia (1:32.336), plata, y Bielorrusia, que compiten como neutrales (1:32.651)

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La otra medalla de oro fue para el C4 mixto compuesto por Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez, que ganaron con un tiempo de 1:38.098. Segundo fue el cuarteto alemán y tercero el húngaro.

Una de las tres platas de la jornada fue para el C2 200 de Angels Moreno y Viktoria Yarchevska con 44.579, solo por detrás de la pareja ucraniana formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok.

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También logró la plata el K4 500 masculino, con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, que se proclamó subcampeón de Europa, 'ex aequo' con Alemania, al cruzar ambas embarcaciones la meta en el mismo tiempo (1:18.630), por detrás del equipo húngaro.

Una plata también sumó el palista gallego Pablo Graña en la final de C1 200, en la que fue segundo a 75 milésimas del ruso Sergey Svinarev, que compite como neutral.

La jornada de medallas la completó en paracanoe Juan Valle, que finalizó tercero y se colgó el bronce en KL3 200 metros. EFE

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