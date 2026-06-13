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El PPC acatará la sentencia del TJUE sobre la amnistía: "Es lo que hacemos los demócratas"

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Barcelona, 13 jun (EFE).- El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que su partido "acatará" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía prevista para el próximo 16 de julio: "Es lo que hacemos los demócratas".

En declaraciones a los medios este sábado desde Lleida, ha afirmado que en el PP siempre respetan las sentencias judiciales, "a diferencia de los separatistas", que sostiene que las valoran en función de si son favorables o no a sus intereses.

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"El separatismo, cuando una sentencia les va bien, todo el monte es orégano. Cuando no les va tan bien: 'Europa fascista, todo el mundo es facha'. Nosotros acataremos la sentencia que venga sin ningún tipo de problema", ha garantizado.

En concreto, el TJUE debe determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

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Sin embargo, y una vez se haga público el fallo, Fernández ha dicho que lo "comentarán" y darán su opinión, algo que ve "fundamental" en cualquier democracia.

Sobre la visita del papa León XIV, ha asegurado que en la Sagrada Familia se mostró "lo mejor" de Cataluña y todo lo que puede cuando da portazo a los "cascarrabias". "Me sentí muy orgulloso de ser catalán ese día", ha dicho.

Fernández ha aprovechado la visita a Lleida para expresar su apoyo al candidato del PP, Xavi Palau, de quien ha destacado que logró dos concejales en la Paeria (Ayuntamiento) en 2019, cuando encabezó por primera vez la lista en un momento en el que "todo el mundo daba por muerto" al partido. Ahora, con cinco, el PP es el primer grupo de la oposición.

En ese sentido, Fernández ha subrayado que en estos momentos el PP ya no representa "ideas residuales", como hace unos años, cuando se quedaron en el grupo mixto del Parlament con 3 diputados. En las elecciones de 2024, subió hasta los 15.

El líder del PP catalán ha augurado que su partido vivirá un "crecimiento inédito" en Cataluña, y ha mantenido que el "proceso de decadencia" que vive el territorio, según él, tiene que ver con el hecho de que los populares no hayan gobernado nunca en la Generalitat.

Así, ha erigido al PP como "alternativa" ante unas izquierdas que "degradan el espacio urbano y confunden la integración con el sálvase quien pueda", una circunstancia que ha dicho que se produce también en Lleida.

"[El PPC] será por fin decisivo en la política catalana. Lo lograremos", ha vaticinado Fernández, que el día 27 de junio verá revalidado su liderazgo al frente del PPC en el congreso del partido. EFE

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