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Russell sale primero en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente.

Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

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El inglés Lando Norris (McLaren), último ganador en el Circuit y que defiende título, marcó el cuarto crono y acompañará a Antonelli en la segunda fila de la parrilla. Una por delante de la que ocuparán los dos pilotos de Red Bull: el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) saldrá séptimo, acompañado por el neozelandés Liam Lawson (RB) en la cuarta fila; una por delante de la que ocuparán el alemán Nico Hülkenberg (Audi), desde la novena plaza, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). En una carrera prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros. EFE

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