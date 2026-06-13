Roberto Martínez: "Portugal está creciendo y estoy orgulloso de los jugadores"

Miami (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó este viernes que el combinado luso "está creciendo" a medida que se acerca el debut en el Mundial 2026 y aseguró que se siente orgulloso de sus jugadores, tras el aterrizaje de la expedición en Florida, lugar de concentración durante la primera fase del torneo.

"Seguiremos con nuestra preparación. El Mundial es una cosa, pero centrarnos en el partido en sí, en lo que podemos controlar, es otra. El grupo está creciendo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tenemos en Portugal. Un equipo excelente con grandes valores humanos", dijo el técnico español en declaraciones a los medios desde el aeropuerto.

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El equipo portugués aterrizó poco antes de las 19:00 hora local (23:00 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, después de recibir una cálida despedida en Portugal.

"Fue un día precioso. Tener la oportunidad de entrenar en la Ciudad del Fútbol, ​​una sesión de entrenamiento abierta con muchos niños y una visita al primer ministro. Fue un momento emotivo", recordó Martínez.

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Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, este último en la órbita del Real Madrid, fueron los primeros integrantes de la expedición en salir del avión y se dirigieron inmediatamente al autobús que trasladaría a los jugadores al hotel.

Portugal ha elegido para preparar la fase de grupos la lujosa zona de Palm Beach, una de las zonas de mayor densidad de riqueza en el mundo, y donde el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene su residencia oficial.

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La selección se alojará alojada en el Four Seasons Resort Palm Beach, ubicado a menos de seis kilómetros de la residencia de Trump.

"Lo importante es adaptarse a la zona horaria, intentar no dormir demasiado. Adaptarse al horario de Miami. Tuve tiempo para repasar el partido contra Nigeria y prepararme para los próximos días", concluyó Martínez.

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Portugal conforma el Grupo K del Mundial 2026 y debutará el próximo miércoles contra República Democrática del Congo. Luego se medirá con Uzbekistán y Colombia. EFE