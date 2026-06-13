Muere una mujer de 81 años tras una salida de vía en la A-66 a la altura de Torremejía

Mérida, 13 jun (EFE).- Una mujer de 81 años ha perdido la vida y un hombre de 82 ha resultado herido grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la A-66, sentido norte, cerca de Torremejía (Badajoz), según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El accidente ha ocurrido esta tarde pasadas las 17:30 horas en el punto kilométrico 630 de la citada autovía, hasta donde se han desplazado una ambulancia medicalizada, una unidad de Soporte Vital Básico, una dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.

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Las víctimas han sido trasladadas al Hospital de Mérida, politraumatizadas y la mujer octogenaria finalmente ha fallecido.

Se trata del segundo accidente mortal este sábado en Extremadura después de que un hombre de 62 años haya muerto esta mañana en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la BA-162, de las localidades pacenses de Zurbarán a Valdivia, en el que otros cinco varones han resultado heridos, uno grave. EFE

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