Trece detenidos en Barcelona, con 93 antecedentes, en un dispositivo contra armas de fuego

Barcelona, 13 jun (EFE).- Trece personas que suman 93 antecedentes policiales han sido detenidas en Barcelona desde la tarde de este viernes en el marco de un dispositivo desplegado por los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y reforzar los controles de armas de fuego.

El dispositivo, denominado de "saturación", ha comportado un despliegue de numerosos efectivos, patrulleros y controles en zonas específicas de la Ciudad Condal para combatir el repunte de incidentes con armas de fuego registrado en lo que va de 2026, vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Las zonas donde se ha desplegado el dispositivo policial incluye distritos como Sants-Montjuïc -especialmente el barrio de la Zona Franca-, Sant Andreu, Nou Barris y Sant Martí, además de puntos de la zona alta de la ciudad.

De las 13 personas detenidas en ese operativo, una lo ha sido 'in fraganti' por robo en el interior de un vehículo, tres por hurto, dos por hurto y estafa, dos que tenían pendiente una orden de detención y cinco por extranjería, según han informado a EFE los Mossos d'Esquadra.

PUBLICIDAD

Además, otra persona ha quedado investigada por quebrantamiento de condena y se han tramitado 15 denuncias administrativas, de las que cinco lo han sido por posesión de armas, ocho por drogas, una por negarse a identificarse y otra por falta de respeto.

Los agentes también han intervenido tres patinetes eléctricos y han practicado una entrada administrativa a un establecimiento.

En total, esos agentes han identificado a 254 personas que tienen, en conjunto, 732 antecedentes.

La Policía Nacional, por su parte, ha identificado, por la ley de extranjería, a 206 personas con 486 antecedentes. De ellas, ha detenido a tres por estancia irregular en España, arrestados que tenían diez antecedentes, según fuentes de este cuerpo.

PUBLICIDAD

El objetivo principal de esta operación ha sido aumentar la visibilidad policial en la vía pública y el transporte público para reducir la percepción de inseguridad tras varios tiroteos registrados en las últimas semanas.

Según los datos de los Mossos, la ciudad registró ocho muertos por arma de fuego en todo 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan seis víctimas mortales. EFE

PUBLICIDAD