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La defensa de Andic dice que los mensajes sobre 'matar al padre' son metafóricos y en contexto de terapia

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La defensa de Jonathan Andic asegura que los mensajes a los que se refiere la Fiscalía para justificar la mala relación de padre e hijo son "metafóricos" y en el contexto de una terapia, y explica que 'matar al padre' de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica.

"La causa judicial contiene numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia", explica la defensa en un comunicado este sábado.

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Asimismo, explica que en las mismas conclusiones de la instrucción se hace constar que en dichas sesiones se hacían referencias "metafóricas" a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida.

Este comunicado llega después de que Fiscalía haya presentado su escrito este viernes oponiéndose al recurso presentado por la defensa de Andic, que solicitaba anular el auto que dictó las medidas cautelares que le fueron impuestas tras su detención como investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.

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El Ministerio Público se mantiene en su petición, que fue la acordada por la instructora, de mantener la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, y se opone a que se le devuelva el millón de euros que tuvo que abonar para quedar en libertad.

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