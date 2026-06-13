Alonso: No es sorpresa que hayamos calificado al fondo de la parrilla

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que sale vigésimo segundo este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial, declaró en el circuito de Montmeló que "no es sorpresa que" hayan "calificado al fondo de la parrilla"

"No es sorpresa que hayamos calificado al fondo de la parrilla, ya que sabemos que éste es el nivel de rendimiento de nuestro coche ahora mismo", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Montmeló: en 2006, el año que revalidó título, con Renault; y en 2013, con Ferrari- y 106 podios en la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Tuvimos problemas con la reducción de marchas y fue muy difícil conducir el coche en cada vuelta de clasificación", comentó el piloto ovetense, que arrancará desde la última fila de parrilla, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll, con un AMR26 muy deficiente.

"No obstante, siempre es especial pilotar delante de la afición española y les agradezco su increíble apoyo durante el fin de semana", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans , en el circuito de La Sarthe (Francia). EFE

PUBLICIDAD