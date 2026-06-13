El Sporting avanza en el fichaje del uruguayo Gularte

Gijón, 13 jun (EFE).- El Sporting de Gijón ha avanzado de forma significativa en las últimas horas por el fichaje del defensa central uruguayo Emanuel Gularte, cuya incorporación en calidad de cedido está encarrilada procedente del Puebla mexicano, tal y como han confirmado a EFE fuentes próximas a la negociación.

La operación se aceleró a lo largo de la semana al aprovechar la presencia de ejecutivos del club y del Grupo Orlegi en México con motivo del inicio del Mundial de fútbol.

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José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, monitorizó desde México las negociaciones con Puebla, donde Gularte tiene un año más de contrato, y entre las partes buscaron la fórmula óptima para cerrar su salida.

Finalmente, la propuesta rojiblanca pasa por una cesión que incluirá una opción de compra al cierre de la temporada, cláusula que será de obligada ejecución en caso de ascenso a Primera División del conjunto asturiano.

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Una fórmula similar a la que llevó al central uruguayo a militar esta última temporada en Peñarol, club más laureado de su país, que finalmente no hizo efectiva la opción de compra que tenía por el futbolista.

Defensa central, de 28 años y 1,89 metros de estatura, Gularte sumó 32 encuentros en Peñarol la pasada campaña con experiencia previa en México en las filas de Puebla y Querétaro.

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Fue internacional con Uruguay en categorías inferiores, hasta el combinado sub-23, y formó parte del conjunto sub-20 que se proclamó campeón del Sudamericano sub-20 y finalista del Mundial sub-20, aunque no contó con minutos.

El nuevo técnico rojiblanco, Nicolás Larcamón, ha sido uno de los principales valedores de su fichaje ya que fue parte importante de su plantilla en las dos temporadas que coincidieron en Puebla, con la voluntad de unir de nuevo sus caminos ahora en el fútbol español. EFE

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