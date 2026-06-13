El Melilla Torreblanca, primer finalista de la liga Iberdrola tras vencer al Roldán (2-6)

Melilla, 13 jun (EFE).- El Melilla Torreblanca se ha clasificado por primera vez en su historia para una final por el ascenso a la Primera División femenina de fútbol sala tras imponerse este sábado al STV Roldán por un contundente 2-6, haciendo valer además la victoria conseguida en el primer encuentro de semifinales disputado hace una semana.

La eliminatoria comenzó con un primer tiempo muy intenso, en el que el conjunto pachequero salió con una presión muy alta para intentar sorprender a las melillenses. Sin embargo, poco a poco el Melilla Torreblanca logró sacudirse ese dominio inicial, hacerse con el control del juego y golpear con eficacia para encarrilar la clasificación.

PUBLICIDAD

El primer tanto llegó en el minuto 4, cuando Ana Luiza aprovechó una asistencia de Emilly Marcondes para inaugurar el marcador. Apenas tres minutos después, Laura Uña amplió la ventaja tras culminar una acción iniciada por Bia Souza, colocando el 0-2 y acercando aún más a las melillenses al sueño de disputar la final por el ascenso.

No obstante, el conjunto murciano reaccionó antes del descanso. Alba Gandía recortó distancias en el minuto 10 al aprovechar un rechace de la guardameta Bia Da Silva, mientras que Mayte Mateo estableció el empate en el minuto 16 tras culminar un contragolpe. El balón tocó en el cuerpo de Amadinha antes de introducirse en la portería melillense.

PUBLICIDAD

Tras el paso por los vestuarios, el Melilla Torreblanca volvió a dar un paso al frente en busca de la sentencia. A los siete minutos de la reanudación, Emilly Marcondes culminó una brillante acción individual con un potente disparo desde la banda izquierda que sorprendió a la portera local para firmar el 2-3.

Las melillenses aprovecharon entonces los espacios que dejaba el rival en su intento por remontar la eliminatoria y terminaron de decantar el encuentro. Ana Luiza amplió la ventaja y, en el minuto 32, volvió a aparecer para firmar el 2-5 con una gran acción personal y un certero disparo a la media vuelta desde la frontal.

PUBLICIDAD

El conjunto murciano apostó en los últimos minutos por el juego de cinco, pero el Melilla Torreblanca defendió con orden y apenas concedió ocasiones. Además, aprovechó esa circunstancia para cerrar definitivamente el marcador a falta de un minuto para el final, cuando Irene Samper anotó el definitivo 2-6 con un lanzamiento desde su propio campo. EFE

acr/cb/jpd