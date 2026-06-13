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El 'Eurofrits' del canario Javier Padrón pone rumbo al título en Getxo

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Bilbao, 13 jun (EFE).- El 'Eurofrits & Aviko Newind Foods' (RCM Santander) del tricampeón del mundo Javier Padrón ha puesto rumbo hacia el título del Campeonato de España de J80 que se disputa en aguas del Abra de Getxo (Bizkaia) tras dominar con autoridad la segunda jornada de competición.

El barco de patrón canario ha consolidado su liderato después de sumar un tercer puesto y dos primeros en los tres recorridos disputados entre Punta Galea y la playa de Sopelana bajo unas condiciones muy favorables, con viento del nordeste de 17 a 22 nudos.

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Padrón y su equipo suman 7 puntos y disponen de una sólida ventaja respecto al 'Moner Joyeros/Ars Sonum' (RCN Valencia) de Carlos Bermúdez (20), segundo, y los dos barcos del Real Club Marítimo de Santander que comparten la tercera posición, el 'Avator' de Jaime Piris y el 'Noticia' del vigente campeón de España, Luis Martín Cabiedes.

Este domingo, a partir de las 12.00 horas, se disputarán las dos regatas correspondientes a la tercera y última jornada de este Campeonato de España organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. EFE

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ibn/ism

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