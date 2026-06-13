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El calor se afianza este sábado con 23 capitales por encima de los 32 grados

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Madrid, 13 jun (EFE).- La influencia de un potente anticiclón sobre España deja este sábado un total de 23 capitales de provincia que superarán los 32 grados en una jornada marcada por el calor, con máximas de hasta 39 grados en Badajoz y valores de 37 grados en Cáceres, Córdoba y Logroño, según datos de temperaturas de la agencia de Meteorología (Aemet).

Las máximas más elevadas se concentrarán en el suroeste, el valle del Ebro y puntos de la meseta norte, según Aemet que también destaca Ciudad Real, Jaén, Lleida, Salamanca, Sevilla, Toledo, Zamora y Zaragoza, con 36 grados y Palencia y Valladolid, con 35 grados.

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Superarán los 32 grados Burgos, Castellón de la Plana, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, León, Madrid y Palma, con valores entre los 33 y los 34 grados.

Por el contrario, las máximas más bajas se registrarán en Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria, con 23 grados, seguidas de Melilla, con 25 grados.

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También quedarán en valores más suaves Málaga y Santa Cruz de Tenerife, con 28 grados, mientras que Alicante, Cádiz y Tarragona alcanzarán los 29 grados.

Por la noche, las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios. Además, se prevén noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.

De esta manera, la noche más calurosa se registrará en Almería, Cádiz y Jaén, donde no se bajará de los 22 grados, valores propios de noches tropicales. También serán elevadas en Alicante, Barcelona, Cáceres y Melilla, con 21 grados, y en Madrid, Málaga y Sevilla, con 20 grados.

El domingo estará marcado por el "debilitamiento del anticiclón" y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, que favorecerá inestabilidad en el interior peninsular, mientras que en los litorales y en los archipiélagos continuará el tiempo estable.

Esta situación dará lugar a la formación de fuertes tormentas en amplias zonas de las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Comunidad de Madrid, donde Aemet ha activado mañana el aviso amarillo.

En cuanto a las temperaturas, durante el domingo, las máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares y bajarán en el oeste; Por la noche descenderán en el suroeste y subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se prevén noches tropicales en los valles fluviales de Extremadura y los litorales mediterráneos.

Por capitales de provincia, Zaragoza será la capital más calurosa con 38 grados seguida de Lleida y Logroño, donde los termómetros alcanzarán 37 grados y en torno a 36 grados en Córdoba y Toledo.

El calor también será notable en amplias zonas del centro, sur y valle del Ebro, con 35 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Huesca, Madrid y Pamplona, y 34 grados en Albacete, Girona, Guadalajara, Jaén, Murcia, Ourense y Teruel.

En el norte, serán altas para la zona, con 33 grados en Bilbao, Burgos, Salamanca, Vitoria-Gasteiz y Zamora, mientras que en el litoral mediterráneo y atlántico el ambiente será más suave, con 29 grados en Alicante, Almería, Málaga y Tarragona, 30 en Barcelona, Valencia y A Coruña.

La próxima semana, última de la primavera, arrancará con aire frío en capas altas y un tiempo inestable en casi todo el país, salvo los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho.

Por el día, las máximas bajarán de forma generalizada, excepto en los litorales del sur, donde subirán; Se superarán los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, y los 36-37 grados en el valle del Ebro; Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto. EFE

(Foto) (Vídeo)

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