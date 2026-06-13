El Asisa Joventut, obligado ganar a un Valencia que aspira a la final por la vía rápida

(Corrige en el sexto párrafo el número de descartes que tiene que hacer el Valencia Basket, uno en lugar de dos, y añade que Josep Puerto está lesionado)

Badalona (Barcelona)/València, 13 jun (EFE).- El Asisa Joventut está obligado a ganar este domingo (20:00 CET) en el Olímpic para evitar la eliminación y forzar el cuarto partido de las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, que partía como el favorito en la serie y que se clasificará para la final por la vía rápida en caso de victoria.

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El conjunto catalán estuvo cerca de robar el factor pista en el primer partido en el Roig Arena (118-117), pero se vio superado claramente en el segundo encuentro en terreno 'taronja' (90-76). Si los verdinegros ganan este domingo, el siguiente duelo se jugará el martes, también en Badalona a la misma hora. Si hubiera un quinto choque, sería en el Roig Arena el jueves 18.

Como era de esperar, el dominicano Jean Montero (Valencia Basket) y el catalán Ricky Rubio (Asisa Joventut), han sido los dos grandes protagonistas de la serie hasta el momento, y gran parte del peso ofensivo de sus respectivos conjuntos volverá a estar en sus manos.

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El primero acumula 38 puntos y 12 asistencias entre los dos encuentros de las semifinales, mientras que los números del segundo son de 31 puntos y 12 asistencias.

Por otra parte, el Asisa Joventut tendrá la importante pero conocida baja de su pívot titular, Ante Tomic, mientras que el Valencia Basket contará con la ausencia del ala-pívot Nate Reuvers, lesionado en el primer partido, y de los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto.

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El conjunto 'taronja' tendrá que hacer un descarte en la convocatoria. En el último encuentro el elegido fue Isaac Nogués y entró en la convocatoria Darius Thompson, que había sido descartado en el primer choque de la serie y que no llegó a jugar.

Pese a la ventaja del Valencia Basket en la eliminatoria, el Asisa Joventut tumbó a los 'taronja' en su última visita al Olímpic en la liga regular (90-87), un precedente para la esperanza verdinegra para alargar la serie aunque el Valencia cuenta con que debería perder tres partidos seguidos para quedar eliminado.

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El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret apeló a las opciones de la Penya para alargar la serie: "El tercer partido en el Olímpic será una historia completamente distinta, competiremos mejor y seremos más físicos".

En el mismo sentido se expresó el preparador del Valencia Basket, Pedro Martínez, quien remarcó que la eliminatoria no está cerrada: "La Penya ha demostrado que puede ganarnos y seguro que no dan la eliminatoria por perdida. Como siempre, tocará hacer pequeños ajustes". EFE

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