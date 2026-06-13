Espana agencias

Detenidos dos hombres por agresión sexual a tres menores de edad en Girona

Guardar
Google icon

Barcelona, 13 jun (EFE).- Los Mossos han detenido a dos hombres, para los que se ha decretado su ingreso en prisión, acusados de agresión sexual a tres menores de 16 años, a las que pagaban por mantener relaciones sexuales.

Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE la información adelantada sobre este caso por el Diari de Girona, y han precisado que el primero de los acusados, de 35 años, fue arrestado el 28 de mayo mientras que el segundo, de 44, fue detenido en Girona el pasado miércoles, 10 de junio.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, el segundo arrestado pasó a disposición judicial en Girona, tras lo que se decretó el ingreso de ambos en prisión.

Los dos están acusados de agresión sexual a menores de 16 años y de prostitución y explotación sexual.

Los hechos sucedieron en el segundo semestre de 2025, periodo en el que ambos contactaron con las tres menores, a las que pagaron por mantener relaciones sexuales con ellos.

PUBLICIDAD

Las citadas fuentes han indicado que los Mossos dan este caso por cerrado y que no se prevén nuevas detenciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Andrés (PP) ve a Zapatero en la cárcel y no descarta que al salir "vuelva a resucitar"

Infobae

Units per Avançar reivindica "la totalidad" del discurso del papa en el Congreso

Infobae

El obispo de Tenerife pide "dar continuidad" al mensaje del papa de fraternidad universal

Infobae

La jornada sobre leucemia de la Fundación Carreras reúne a más de 1.700 pacientes

Infobae

Podemos pide "luchar" en la calle para rearmar la izquierda: "Avergüenza que en 14 años no haya habido huelga general"

Podemos pide "luchar" en la calle para rearmar la izquierda: "Avergüenza que en 14 años no haya habido huelga general"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

ECONOMÍA

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

El sector del limón, en alerta por un virus sin cura que obliga a arrancar y quemar los árboles infectados

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

DEPORTES

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron las botas y demás material de equipamiento

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad