Muere un octogenario tras caer a una piscina de su propiedad en Alcázar (Ciudad Real)

Toledo, 13 jun (EFE).- Un octogenario ha muerto en la madrugada de este sábado tras caer a una piscina de su propiedad en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso se ha producido sobre las 2:20 horas en una propiedad situada en la calle Poblado Platera de la mencionada localidad cuando, por causas que se investigan, un varón de 80 años ha caído a la piscina y ha muerto en el interior del vaso.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de las policías Nacional y Local; efectivos de Bomberos para rescatar el cuerpo; y una UVI, cuyo personal médico solo ha podido certificar la muerte. EFE