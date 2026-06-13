Alejandro Talavante y David de Miranda a hombros en Marbella

María M. Alba

Marbella, 13 jun (EFE). – Los diestros Alejandro Talavante y David de Miranda han sido los triunfadores del festejo celebrado en Marbella por la Feria de San Bernabé, tras cortar tres y cuatro orejas respectivamente, mientras que Morante de la Puebla solo pudo cortar un apéndice en el cuarto de la tarde.

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David de Miranda cortó un total de cuatro orejas en la tarde en la que debutaba en el coso marbellí. En su primer toro, le enjaretó un quite por saltilleras muy ajustado. Brindó al público y realizó una faena de gran altura al mejor toro de “El Freixo” que fue premiado con la vuelta al ruedo. Lo toreó sobre ambos pitones, acortando distancias a final de faena y poniendo en pie al público.

En el sexto de la tarde comenzó la faena por bajo con la rodilla genuflexa para seguir sobre el pitón derecho, el mejor del animal, con el que no bajó el listón y buscó el triunfo con mucha verdad.

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Alejandro Talavante volvía a Marbella después de ser el máximo triunfador del año pasado en el festejo de la Feria de San Bernabé. Al quinto de la tarde lo recibió con el capote a una mano. Brindó al público y comenzó de rodillas en el tercio pasando por alto y por la espalda al toro para seguir de pie sobre la mano derecha. Faena larga y llena de improvisación del extremeño que consiguió cortar los dos orejas.

En el segundo de la tarde cortó una oreja al toro de “El Freixo” al que le realizó con el capote un quite por chicuelinas y con la muleta consiguió los mejores pasajes sobre la mano izquierda, toreando al natural, acortando terrenos al final de la faena. Después de una estocada cortó una oreja.

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El sevillano Morante de la Puebla cortó una oreja en el cuarto toro de la tarde después de una faena llena de inspiración, cadencia y gusto que comenzó por verónicas de mano baja y templando al animal de “El Freixo” y al que le realizó un quite por tafalleras muy templadas rematando con una revolera.

Brindó al hijo de Manolo González, figura del toreo homenajeada de la temporada marbellí, y realizó una faena de mucho gusto, toreando con mucho temple, con “Suspiros de España” sonando de fondo y consiguiendo los mejores pasajes de la faena sobre la mano izquierda.

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En su primer toro no pudo obtener mayor lucimiento debido a la condición del animal que enseguida se vino abajo y el de La Puebla optó por irse a por la espada.

FICHA DEL FESTEJO.- Seis toros de El Freixo de justa presentación, nobles en general, destacando el tercero que fue premiado con la vuelta al ruedo.

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Morante de la Puebla, de azul noche y oro: estocada (palmas); pinchazo y estocada desprendida (oreja).

Alejandro Talavante, de blanco y plata: estocada (oreja); estocada caída (dos orejas).

David de Miranda, de rosa y oro: estocada (dos orejas); media estocada (dos orejas)

La plaza registró un lleno de “No hay billetes” en tarde calurosa.

EFE

MMA/fp

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