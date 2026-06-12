Espana agencias

Witsel no seguirá en el Girona, desea quedarse en la Liga y descarta su regreso a Bélgica

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El centrocampista internacional belga Axel Witsel no creo que vaya a seguir en el Girona la próxima temporada, recordó que es agente libre tras la finalización de su contrato y deseó quedarse en la Liga española, al tiempo que descartó un regreso a la liga de su país y al Standard de Lieja, del que surgió como jugador profesional.

“No. No lo creo (que siga en el Girona). Soy ya agente libre y lo hemos dejado de lado. Ha sido una temporada con un poco sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción (el descenso a LaLiga Hypermotion), pero individualmente tuve muchos minutos de juego. He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí delante de vosotros”, en el Mundial 2026, explicó en rueda de prensa en Seattle.

PUBLICIDAD

No piensa en la retirada: “Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en la Liga, pero estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino. Es importante disfrutar de mi cuarta Copa del Mundo y eso es lo principal por ahora”.

Sí descartó un regreso a la liga belga. No cree que su futuro esté allí. Tampoco en un retorno al Standard de Lieja, en el que surgió como profesional.

PUBLICIDAD

“Cuando hablo de Bélgica sabemos muy bien de lo que hablamos. Sólo hablamos del Standard. Por eso dije 'no' enseguida. Es el club de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Para que no haya polémica y se frustre como la última vez, prefiero que quede claro desde el principio”, dijo.

En su opinión, los regresos “nunca son fáciles” tras tantos años y “especialmente cuando ya has jugado y ganado muchos títulos” como le ha ocurrido a él, que ha militado a lo largo de su carrera en el Benfica, el Zenit San Petersburgo, el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid, después de su marcha del Standard de Lieja. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La central nuclear Ascó I finaliza su recarga de combustible y vuelve a operar

Infobae

Zaragoza reúne la próxima semana a los presidentes de 16 Tribunales Superiores de Justicia

Infobae

Investigan a la empresa que alquiló la moto de agua al menor desaparecido en Girona

Infobae

Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de Montmeló

Infobae

Punter: "El objetivo es ganar y pasar a la final, esa es nuestra mentalidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

El FC Barcelona anuncia una querella contra Florentino por calumnias si no se retracta

El FC Barcelona anuncia una querella contra Florentino por calumnias si no se retracta

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Courtois: “Con Mourinho tuve roces, era su manera de provocarme”