Torres exige que desde la judicatura no "se haga política": "Hemos visto actuaciones muy sospechosas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha exigido este viernes que desde la judicatura no "se haga política", a la vez que ha subrayado que se han visto actuaciones judiciales que, a su juicio, han sido "muy sospechosas".

Así se ha pronunciado Torres en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntado por las afirmaciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las que aseguró que "hay jueces que prevarican" y defendió su derecho a la libertad de expresión ante sentencias que considera "injustas".

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Torres ha indicado que es "injusto generalizar", al tiempo que ha reconocido que "las personas también llegan a la judicatura y a la política y hay quien puede no mantener los límites del propio código". Según ha explicado, los jueces tienen "lógicamente" una ideología y ha señalado que se han visto actuaciones que son "muy sospechosas", lo que hace "pensar".

En este contexto, el titular de Política Territorial ha mostrado su respeto a la separación de poderes, si bien ha advertido que los políticos no pueden hacer justicia, pero que también hay que exigir "que tampoco desde la judicatura se haga política". "Cada uno tiene que estar en su ámbito y separado", ha resumido.

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Por último, Torres ha defendido que España cuenta con "un sistema garantista" con distintas instancias judiciales y ha afirmado que él no recuerda haber visto anteriormente "tanta judicialización de la política" como en estos momentos y "tanto uso de la justicia" por parte de los partidos de la oposición.