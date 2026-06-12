Más de una decena de migrantes intentan entrar a nado en Ceuta en día de máxima presión

Ceuta, 12 jun (EFE).- Más de una decena de migrantes, entre ellos varios menores, han intentado este viernes entrar ilegalmente a nado en Ceuta, obligando a intervenir a varias patrullas de la Guardia Civil, así como de contar con el apoyo de un helicóptero para frenar las entradas.

La situación se ha producido en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal donde a lo largo de la tarde se han sucedido los intentos de entrada a nado, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Los migrantes, algunos de ellos con traje de neopreno y otros simplemente con bañadores, han intentado aprovechar la presencia de personas en la playa del Tarajal para camuflarse entre los bañistas.

La Guardia Civil ha tenido que desplegar un operativo especial con el arresto de más de una decena de migrantes e incluso han tenido que desalojar de bañistas la playa para facilitar el arresto de estos nadadores.

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Todos los migrantes son marroquíes y al menos cinco de ellos eran menores de edad.

En los cinco primeros meses del año han llegado a Ceuta un total de 2.281 personas por la vía terrestre -lo que incluye también los accesos a nado-, lo que representa un aumento del 224 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Según el último balance del Ministerio del Interior, España ha recibido 10.224 llegadas irregulares en los primeros cinco meses de 2026, un 35,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron al país de esta forma 15.769 personas. EFE