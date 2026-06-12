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Vox presenta una querella contra García Ortiz por presunta omisión del deber, prevaricación y tráfico de influencias

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Vox ha anunciado este viernes la presentación de una querella contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz ante el Tribunal de Instancia de Madrid por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias ante las últimas informaciones del 'caso Leire Díez'.

La querella llega después de que la Fiscalía General del Estado haya reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

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En su escrito, Vox ha solicitado la apertura de diligencias sobre los hechos relacionados con las actuaciones investigadas en torno a Leire Díez y otras personas, así como con las reuniones y contactos con miembros de la Fiscalía que, para la formación, "deben ser esclarecidos en sede judicial".

De este modo, ha pedido la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentación relativa a denuncias, reuniones y comunicaciones, "con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de la querella".

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En concreto, ha solicitado las denuncias presentadas por Leire Díez contra dos fiscales, los registros de seguridad y control de accesos de la sede donde tuvieron lugar las reuniones, además de la declaración como testigos de los fiscales José Grinda y Ignacio Stampa y "de quien ostentara la Jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2024".

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