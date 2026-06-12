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Dani Miret: El físico del Valencia ha sido clave pero el tercer partido será diferente

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Valencia, 12 jun (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, aseguró tras la derrota de su equipo en el segundo partido de la semifinal de la Liga Endesa ante el Valencia Basket que el tono físico del equipo local fue la clave del choque pero se mostró convencido de que lograrán igualar ese aspecto en el tercer choque ayudados por su público.

"Hay que dar la enhorabuena al Valencia. El primer cuarto ha sido la clave, el tono físico, la presión, la capacidad de generar contactos y a partir de ahí han dominado el partido y no hemos tenido la capacidad de transmitir la necesidad de ser físicos en todo. Hacerlo durante el partido no es tan fácil si no lo haces desde el principio", señaló en la rueda de prensa.

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"El tercer partido con nuestra casa va a ser totalmente diferente. Soy el primero que confía en la capacidad de reacción del equipo", añadió. "En el tercer partido estará mucho más competido que hoy, que nos ha faltado no sé si piernas pero sí entender el tono físico del partido", recalcó.

El técnico dijo que deben cambiar "la dureza" en todo lo que quieran hacer. "El nivel se ha puesto muy alto, el Valencia lo ha marcado y nosotros no hemos reaccionado. Este aspecto ha sido diferencial por encima de cualquier otro", afirmó.

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"Nuestra mentalidad no ha sido buena, poniendo excusas y no siendo físicos, nuestras defensa debe tener más contacto. Hemos de atacar mejor y cuando lo hagamos seremos capaces de que obligar a que no sean tan agresivos", afirmó.

Miret subrayó que "el arbitraje y el partido son de 'playoff'" pero se mostró convencido de que en el Olímpic y si su equipo es agresivo los colegiados "las faltas que sean las pitarán y las que no, no, a todos igual", que dijo que es lo que piden.

"Hay un momento que nos sorprende que Ricky no saque ninguna falta en toda la primera parte", señaló. EFE

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