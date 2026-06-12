Reuvers, casi descartado para lo que queda de temporada

València, 12 jun (EFE).- El interior del Valencia Basket Nate Reuvers está casi descartado para volver a jugar esta campaña, según indicó este viernes el técnico Pedro Martínez tras el segundo partido de la semifinal de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut.
El interior estadounidense sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el primer encuentro de la serie, ya no jugó en el segundo y el técnico dijo que no cuenta con él para el resto de la serie ni si pasan a la final.
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"No contamos con él, está lesionado. No creo que vuelva a jugar esta temporada, lo veo muy difícil por cómo está", afirmó. EFE
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