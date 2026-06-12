El Recorda Fest de A Coruña cancela la presencia de Beret, que era cabeza de cartel

A Coruña, 12 jun (EFE).- El Recorda Fest de A Coruña ha cancelado la presencia de Beret en el evento, que era cabeza de cartel.

El festival, que se celebra el 4 y 5 de septiembre en A Coruña, ha reaccionado a la detención del artista sevillano tras una denuncia por agresión sexual.

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“Ante las informaciones publicadas durante las últimas horas, hemos decidido cancelar la actuación del artista Beret en nuestro festival”, dicen fuentes del Recorda Fest en un comunicado.

El músico era cabeza de cartel de esta edición, por lo que será sustituido por una nueva contratación.

“Trabajaremos en la incorporación de un nuevo artista para esta edición del festival que será anunciada a la mayor brevedad posible”, añaden las mismas fuentes. EFE

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