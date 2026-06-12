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Chalecos, chaquetas y cubrebotas; tecnología de la Fórmula 1 contra el calor

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Chattanooga (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Los futbolistas de la selección española utilizaron este viernes durante el entrenamiento en Chattanooga (Tennessee) un nuevo sistema de refrigeración desarrollado para la Fórmula 1 y que está compuesto por chalecos, chaquetas y cubrebotas para reducir la sensación de calor, con 30 grados centígrados y 75 % de humedad durante la sesión.

Los internacionales españoles emplearon durante el entrenamiento un chaleco refrigerante, una chaqueta aislante y cubrebotas diseñados para disminuir la temperatura corporal y mejorar la tolerancia al calor.

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Una tecnología diseñada por Adidas, compañía que viste a la selección española de fútbol, que puede reducir la temperatura corporal interna hasta medio grado centígrado y la temperatura de la piel hasta en 13 grados.

El chaleco incorpora un gel congelado que se descongela progresivamente sobre el torso del futbolista, mientras que la chaqueta actúa como aislante para prolongar el efecto refrigerante. El conjunto se completa con cubrebotas destinados a disminuir la temperatura de los pies tras el esfuerzo físico.

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El desarrollo de esta tecnología comenzó fuera del fútbol, ya que tiene su origen en soluciones creadas para ayudar a los pilotos del equipo Mercedes de Fórmula 1 a soportar las altas temperaturas dentro del habitáculo de sus monoplazas.

Posteriormente fue adaptada a las necesidades específicas de los futbolistas mediante pruebas realizadas junto a clubes y servicios médicos. EFE

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