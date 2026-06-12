Siete personas heridas, entre ellas menores, en una colisión en Autol (La RIoja)

Madrid, 12 jun (EFE).- Siete personas, con edades comprendidas entre los cinco y 68 años, resultaron heridas en una colisión de dos turismos ocurrida este viernes por la tarde en el kilómetro 37 de la carretera LR-115, a su paso por la localidad riojana de Autol, informó el 112 de La Rioja.

El 112 no ha aclarado el número de menores heridos en el siniestro.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Calahorra, sin que trascendieran más detalles sobre su estado, explicó esta misma fuente a través de un comunicado.

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El Centro Coordinador de Emergencias recibió el aviso del siniestro a las 15:41 horas y movilizó a agentes de la Guardia Civil, a efectivos de mantenimiento de carreteras, Bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento (CEIS) y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.EFE