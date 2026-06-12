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Proyecto LIFE Intemares ha contribuido a la protección del 22,5 % del área marina española

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Madrid, 12 jun (EFE).- El proyecto europeo LIFE Intemares ha contribuido a elevar la superficie marina protegida española del 8 % en 2017 al 22,5 % actual, y a la declaración de 12 nuevos espacios marinos de la Red Natura 2000, según informa este viernes el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los resultados del proyecto LIFE Intemares, "que se encuentra en su recta final", se han presentado hoy en el Parador de El Saler (Valencia), en un acto con la participación de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco, María Jesús Rodríguez de Sancho, así como representantes de la Comisión Europea y los socios del proyecto.

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Esta ampliación de la superficie marina protegida permite a España acercarse al objetivo de protección de las superficies naturales del 30 % para 2030, de acuerdo a los compromisos internacionales, según un comunicado del ministerio.

El proyecto ha contado con la participación de la ciencia y de más de 15.000 personas de 2.000 entidades que se han involucrado en procesos participativos, así como más de 6.300 profesionales que han sido formados en el proceso, "consolidando en la última década una estructura con mayor presencia en el territorio, con equipos distribuidos a lo largo de la costa y personal dedicado al trabajo de campo".

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El proyecto ha generado nuevas alianzas y financiación para ampliar el impacto en la conservación marina, afirma el Miteco, y explica que gracias a "36 convocatorias de ayudas se han movilizado más de 45 millones de euros a través de 337 proyectos complementarios sufragados con otros fondos nacionales y europeos, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por los fondos NextGeneration de la Unión Europea".

El ministerio detalla que se ha aprobado la creación de 12 nuevos espacios marinos de la Red Natura 2000, siete en 2023 y cinco en 2025. Asimismo, se autorizó en 2018 la creación del Área Marina Protegida (AMP) Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo.

Además, se han aprobado once planes de gestión de espacios marinos protegidos, y actualmente, aseguran, se encuentran en información pública los correspondientes a los espacios de Alborán, Banco de Galicia, Golfo de León y Sur de Almería-Seco de Los Olivos.

"La ciencia ha sido uno de los pilares del proyecto", afirma el Miteco, que apunta que la identificación y planificación de estos espacios se ha basado en el conocimiento adquirido durante el desarrollo de los proyectos LIFE+Indemares y LIFE Intemares, junto con el análisis científico de adecuación de la Red Natura 2000 marina en España, elaborada en el segundo.

Se han llevado a cabo 63 campañas oceanográficas que han mejorado de "forma significativa el conocimiento de los hábitats y especies presentes en las aguas españolas, incluidas algunas áreas hasta ahora inexploradas"; esto ha contribuido a evaluar interacciones con actividades humanas, como la pesca, y a perfeccionar nuevas tecnologías.

  Los trabajos científicos también han incluido el seguimiento, censado y marcaje de algunos ejemplares de varias especies en Canarias, el Estrecho o el Mediterráneo; y se ha logrado "reducir amenazas como las colisiones con buques o las capturas accidentales y reforzar la base científica necesaria para la conservación y gestión sostenible de los espacios protegidos y las especies que albergan".EFE

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