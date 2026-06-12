Políticos y ciudadanos se encuentran de nuevo en las puertas abiertas del Congreso

Rafael Yuste Muñoz

Madrid, 12 jun (EFE).- El Congreso ha amanecido este viernes con una imagen poco habitual: la de los diputados de diferentes partidos políticos que, por esta vez sonrientes y conciliadores, han recibido uno a uno a cientos de ciudadanos que participan en una nueva edición de las jornadas de puertas abiertas.

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Justo a las 9.29 de la mañana, un minuto antes de lo previsto, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha abierto la puerta de los Leones para dar paso a un protocolario saludo en el que han participado también algunos miembros de la Mesa del Congreso.

"Desde la presidencia seguiremos trabajando en pedir respeto y pedir educación. Esta es la casa de la pluralidad", ha expuesto Armengol en declaraciones a los medios desde el salón de Pasos Perdidos, donde los primeros ciudadanos observaban maravillados el comienzo de esta icónica visita.

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En ese mismo espacio se ha colocado una pantalla en la que se mostraban imágenes del recibimiento del papa León XIV el pasado lunes, cuando lanzó un mensaje contra la polarización y a favor del entendimiento en política frente a diputados y senadores.

Álvaro Mella, de 28 años, se encontraba minutos antes del inicio de la jornada en el primer lugar de la fila cargado del "aprecio a la casa de la democracia", que ha reivindicado en declaraciones a EFE, ante una experiencia que ha recomendado vivir a todo el que pueda, sobre todo si se trata de jóvenes.

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La mañana ha dejado las imágenes habituales de esta cita y otras más particulares, como la de un bebé caminando con la ayuda de su padre sobre los escaños, un campamento escolar que empezaba el verano en el Congreso o la de ciudadanas chinas que trataban de descifrar lo que sucede entre las bancadas rojas y azules.

Un día como este ofrece también a los ciudadanos la posibilidad de comentar sus inquietudes con la variedad de diputados presentes, tanto afines como contrarios a sus posiciones ideológicas. Así ha vuelto a suceder.

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Preguntada por si las puertas abiertas siguen el mensaje de entendimiento que reclamó León XIV, la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha asegurado a EFE que así es y que los ciudadanos no acuden "por política", sino para conocer el trabajo de sus representantes. Vázquez, según ha dicho, cuenta con amigos "prácticamente en todos los partidos", más allá de la "refriega" política.

Desde la otra punta del arco parlamentario, la diputada del PSOE Ada Santana ha recibido "la emoción" con la que los ciudadanos le dirigían sus comentarios, entre los que ha destacado mensajes de "ánimo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también conversaciones de "total normalidad" con quienes no pensaban igual.

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"Hoy aquí, que esto está lleno de gente, hay más sentido común que cuando está lleno de políticos", ha destacado también en conversación con EFE el parlamentario de Vox José María Figaredo, quien no cree que el papa haya llamado a "callar frente a la injusticia" y ha pedido a los votantes de la izquierda "leer el periódico".

Por último, el diputado del Grupo Sumar Rafa Cofiño, ha expuesto que llenar el Congreso de gente es "algo muy bonito", así como una oportunidad para explicar a la gente el trabajo "callado" que aquí se hace.

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Más allá de los políticos, el recorrido de esta visita ha llevado a la ciudadanía hasta puntos habitualmente menos visibles, como la Sala Constitucional, los retratos históricos de presidentes del Congreso e incluso un puesto exclusivo de la tienda corporativa para que el recuerdo, para algunos el primero en la Cámara, sea en formato físico. EFE

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