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Perelló apoya a los jueces frente a "presiones que no son propias de un Estado de Derecho"

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Ávila, 12 jun (EFE).- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial y en especial a aquellos jueces que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de Derecho".

Perelló ha realizado estas declaraciones durante su discurso de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España después de que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, señalara esta semana que "hay jueces que prevarican" y que "si no son ellos, es alguien de su entorno".

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En este acto, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha sostenido que "la democracia no consiste simplemente en votar. Ni los votos recibidos legitiman cualquier activación de los representantes elegidos por los ciudadanos, pues esta también está sometida a la ley y al derecho".

"La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su situación, pueda encontrar un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley", ha argumentado Isabel Perelló. EFE

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agg/grg/lml

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