Norris marcó el mejor tiempo en el segundo libre de Montmeló

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

En su mejor vuelta, Norris cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 426 milésimas, sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 57 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente. EFE

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