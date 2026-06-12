Una incidencia técnica retrasa la salida del avión del papa del aeropuerto de Tenerife

La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa tiene que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado del rey, que había subido al aparato.

El avión tenía que despegar a las 15:20 hora local (14:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos.

Una vez embarcados, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar, y que según los organizadores del viaje, requerirá una media hora.

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El aparato está siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta, "para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola. Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo", ha indicado el comandante a los pasajeros.

El rey Felipe VI, que había regresado a la terminal tras despedir al papa al pie de pista, ha vuelto al avión, tras lo que ambos han bajado y han regresado juntos a la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

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También se han bajado del avión algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato. EFE