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La madre del bebé maltratado en Barcelona dijo al cuñado que el marido lo había zarandeado

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Barcelona, 12 jun (EFE).- La madre del bebé maltratado en Barcelona había reprochado en una ocasión a su marido que zarandeara al pequeño, según ha declarado este viernes ante el juez el cuñado de la mujer, que ha asegurado que ella le narró este episodio.

Familiares de los padres del bebé, que el pasado mes de marzo con seis semanas de edad ingresó en Vall d'Hebron con signos de malos tratos y abusos, han declarado este viernes ante el juez de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona, que investiga el caso.

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La juez decretó prisión para los dos progenitores, aunque, el pasado mes de marzo, la madre quedó en libertad con medidas cautelares, mientras el padre sigue en prisión.

En la vista de hoy, han declarado como testigos los padres de la madre del bebé, así como su hermana y su primo, ambos trabajadores del Hospital Vall d'Hebron, el mismo centro hospitalario en el que trabajaba la acusada. También han testificado los padres del acusado y su hermano.

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El hermano del investigado, según fuentes jurídicas, ha relatado que la madre del bebé le explicó que en una ocasión recriminó a su marido que hubiera hecho un "zarandeo" al niño al tratar de hacerle una caricia.

Ha reconocido que el acusado era "muy brusco" a la hora de coger las piernas a su hijo recién nacido, que cuando lo enrollaba en una manta "a veces le apretaba" para hacerle caricias y que es una persona que no sabe reaccionar al estrés. "Se quedaba bloqueado, no sabía reaccionar", ha recordado, aunque también ha asegurado que no era violento.

En su declaración, también ha explicado que el padre era quien cuidaba más al bebé, porque la madre había tenido un parto complicado y, al principio, no se encontraba bien.

La semana previa a que el bebé ingresara en urgencias de Vall d'Hebron, el 16 de marzo, con lesiones muy graves, los abuelos maternos no pudieron ver a su nieto ya que los padres les dijeron que necesitaban "tranquilidad" porque el bebe lloraba mucho.

Tampoco pudo verlo el abuelo paterno, a quien dijeron que la madre del pequeño no se encontraba bien y estaba en cama. Solo la abuela paterna pudo verlo esa semana y ha declarado que no detectó nada extraño.

Los abuelos maternos, por su parte, han explicado que la madre les transmitió que estaba muy preocupada por la salud de su hijo y porque, a pesar de haber ido a varios centros hospitalarios, no le daban una respuesta sobre lo que le ocurría.

De hecho, la madre compartió fotos del bebé con su familia, como la de un moratón en la mejilla, por ello, el juez ha pedido a la madre y a la hermana de la acusada que entreguen sus móviles, para poder cotejar las fechas del envío de esas imágenes. EFE

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