Pedro Martínez: Hemos estado muy acertados pero seguro que no dan la serie por perdida

València, 12 jun (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró, tras la victoria de su equipo en el segundo encuentro de la semifinal de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut, que su equipo estuvo muy acertado y con buen ritmo pero se mostró seguro de que su rival no dará la serie por perdida pese al 2-0.

"Creo que lo que ha pasado en el primer cuarto es que hemos estado muy acertados. Hemos jugado todo el partido con el mismo ritmo porque ellos nos estaban esperando con su defensa en zona esperando el fallo. Hemos estado muy acertados contra una defensa que nos permitía esos tiros y luego no lo hemos estado tanto y el partido se ha igualado, aunque no el marcador", explicó en la sala de prensa.

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"Hemos ajustado algunas cosas, ellos también lo han hecho, hemos estado un poco mejor defendiendo los tiros de tres puntos y al nosotros meter, ellos han entrado en una dinámica negativa pero seguro que no dan la eliminatoria por perdida la eliminatoria", añadió.

Preguntado por el buen papel de Álvaro Cárdenas, recordó que el equipo tiene una necesidad en la línea exterior por las bajas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto pero también que en principio solo pensaban en él para reforzar los entrenamientos una vez acabó su cesión al Peristeri

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"Ha encontrado una opción de convertirse en un jugador importante. Estamos muy contentos con él, no por las que ha metido hoy sino por la capacidad de subirse a un tren en marcha, es meritorio. No crear grandes expectativas sobre los jugadores ayuda mucho, aunque sin talento no lo logras. Tiene calidad y una mentalidad excelente. Él venia a entrenar pero luego ha aparecido una oportunidad y la está aprovechado de maravilla", concluyó. EFE