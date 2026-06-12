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Natalia amplía su contrato con el Atlético hasta 2029

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Madrid, 12 jun (EFE).- El Atlético de Madrid ha ampliado el contrato hasta el 30 de junio de 2029 a la centrocampista Natalia Peñalvo, que “pasará a formar parte de la primera plantilla a partir de la próxima temporada”, según anunció este viernes el club.

“Llevo siete años en el club y es todo un orgullo para mí poder continuar tres años más. Quiero seguir jugando, creciendo y haciendo lo mejor para el equipo y la afición”, expresó en declaraciones a los medios oficiales de la entidad.

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Formada desde 2020 en la cantera del club rojiblanco, conocida como Academia, la futbolista de 19 años da otro paso adelante en el Atlético, tras debutar este mismo curso con el primer equipo, el 16 de noviembre de 2025 ante el Badalona.

El inicio de todo con la plantilla profesional, con la que ha disputado esta campaña 19 encuentros oficiales (catorce en la Liga F, cuatro en la Copa de la Reina y uno en la Liga de Campeones), once de ellos como titular, según los datos oficiales del Atlético. EFE

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