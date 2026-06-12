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Mike Brown: "Los Spurs están desesperados, tenemos que seguir con mentalidad de 0-0"

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Redacción Deportes, 12 jun (EFE).- El entrenador de los New York Knicks, Mike Brown, aseguró este viernes que su equipo tiene que seguir "con mentalidad de 0-0" pese a estar 3-1 en las Finales NBA porque los San Antonio Spurs "son un gran equipo y están desesperados".

"Va a ser difícil. San Antonio es un gran equipo. Están desesperados. Sigo pensando que ellos creen en la remontada. Va a ser duro para nosotros. Es natural que esa relajación se cuele un poco; solo esperas que no se cuele durante demasiado tiempo a lo largo del partido", dijo Brown en rueda de prensa el día antes del quinto partido de las Finales que se disputará en San Antonio.

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Brown destacó que tienen que seguir "predicando la mentalidad de 0-0".

"Hay que mantenerse en el presente, en la siguiente posesión, y esperar que las experiencias que ya han pasado como grupo, su madurez y nuestros estándares nos ayuden a concentrarnos en este partido", agregó el entrenador del equipo de Nueva York.

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Sobre el éxito de los Knicks a la hora de cerrar eliminatorias fuera de casa, Brown destacó que cuenta con un equipo "veterano y con un punto de madurez", lo que se contagia "al resto del grupo", señaló.

"Cada vez que intentas jugar un partido para cerrar una serie, el nivel de desesperación de tus rivales y sus aficionados aumenta. Tienes que ofrecer tu mejor esfuerzo porque, incluso si lo haces, puede que no salga, especialmente fuera de casa. Esa es la única manera en la que tienes una oportunidad de que suceda", concluyó.

Con el 3-1 a favor, Nueva York afronta este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio (Texas) su primer 'match-ball' para llevarse un anillo de la NBA que no conquista desde 1973, hace 53 años. EFE

(foto) (vídeo)

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