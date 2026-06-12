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León XIV pide en la turística Tenerife "no reducir todo a comercio y beneficio"

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Santa Cruz de Tenerife, 12 jun (EFE).- El papa León XIV ha destacado este viernes la importancia de "no reducir todo a comercio y beneficio" en una alusión a la "vocación turística de Tenerife", durante la misa celebrada en el puerto de esta capital canaria, la última de su viaje a España.

En un momento de la homilía, el pontífice ha recordado una observación del papa Francisco sobre el desequilibrio que mueve a muchas personas a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas, en una prisa constante que les lleva a "atropellar todo lo que tienen alrededor" y que además impacta en el ambiente.

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"Son palabras que interpelan también la vocación turística de Tenerife, sea respecto al corazón del que decide pasar aquí un período de vacaciones, sea para el que vive y trabaja en la isla, en contacto con visitantes de tantos países del mundo", ha reflexionado León XIV.

Y ha preguntado: "¿Qué busca el corazón humano? ¿Cómo responder a su sed de manera no engañosa? Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio".

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El turismo es un pilar fundamental de la economía de las islas Canarias que en 2025 generó 23.000 millones de euros de valor añadido en el archipiélago, equivalente al 40 % del PIB, y sostuvo 413.000 puestos de trabajo.

Tras siete días de visita apostólica por Madrid, Barcelona y las islas Canarias, el papa León XIV se despide hoy de España desde Tenerife, desde donde partirá esta tarde para regresar al Vaticano. EFE

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