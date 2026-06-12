Léon XIV agradece el rostro amigo y hospitalario de Tenerife en su última misa en España

Santa Cruz de Tenerife, 12 jun (EFE).- El papa León XIV ha celebrado este viernes la última misa de su viaje a España en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha agradecido a los tinerfeños "por lo que son y por lo que hacen", convirtiendo esta isla en un lugar de "rostro amigo", hospitalario de personas" y de "comunidades fraternas".

Ante cerca de 40.000 fieles, el pontífice ha proclamado además que "ningún ser humano es una isla; la ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje".

PUBLICIDAD

El papa, que se ha dado su último baño de masas llegando al puerto recorriendo las calles de Santa Cruz, ha dedicado sobre todo su homilía al "lugar privilegiado de los pobres" en la misión de la Iglesia, que sobre todo es "específico en estas islas, en el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables".

Ha pedido "no reducir todo a comercio y beneficio" y que "quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen".

PUBLICIDAD

Y entonces ha propuesto aprender de los pobres porque "solo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida -ha dicho-".

"Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son y por lo que hacen, convirtiendo a esta isla en un lugar donde encontrar al corazón de Cristo en el rostro amigo y hospitalario de personas y comunidades fraternas", los ha invitado.

PUBLICIDAD

Y les ha pedido que "presten atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes: todos ellos necesitan ser conocidos con una mirada que ve más allá de las apariencias y reconoce la profundidad de sus corazones inquietos, que no pocas veces ya está orientado, quizás inconscientemente, hacia el Reino de Dios y su justicia".

Ante el Océano Atlántico, el papa ha concluido: "¡Abran a todos este mar de amor! Es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino". EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)