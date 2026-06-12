Espana agencias

Léon XIV agradece el rostro amigo y hospitalario de Tenerife en su última misa en España

Guardar
Google icon

Santa Cruz de Tenerife, 12 jun (EFE).- El papa León XIV ha celebrado este viernes la última misa de su viaje a España en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha agradecido a los tinerfeños "por lo que son y por lo que hacen", convirtiendo esta isla en un lugar de "rostro amigo", hospitalario de personas" y de "comunidades fraternas".

Ante cerca de 40.000 fieles, el pontífice ha proclamado además que "ningún ser humano es una isla; la ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje".

PUBLICIDAD

El papa, que se ha dado su último baño de masas llegando al puerto recorriendo las calles de Santa Cruz, ha dedicado sobre todo su homilía al "lugar privilegiado de los pobres" en la misión de la Iglesia, que sobre todo es "específico en estas islas, en el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables".

Ha pedido "no reducir todo a comercio y beneficio" y que "quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen".

PUBLICIDAD

Y entonces ha propuesto aprender de los pobres porque "solo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida -ha dicho-".

"Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son y por lo que hacen, convirtiendo a esta isla en un lugar donde encontrar al corazón de Cristo en el rostro amigo y hospitalario de personas y comunidades fraternas", los ha invitado.

Y les ha pedido que "presten atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes: todos ellos necesitan ser conocidos con una mirada que ve más allá de las apariencias y reconoce la profundidad de sus corazones inquietos, que no pocas veces ya está orientado, quizás inconscientemente, hacia el Reino de Dios y su justicia".

Ante el Océano Atlántico, el papa ha concluido: "¡Abran a todos este mar de amor! Es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una veintena de enfermos de alzhéimer exploran el baile como herramienta terapéutica

Infobae

Óscar López mantiene sus críticas a jueces prevaricadores "de la A a la Z": "Digo lo que me da la gana siempre"

Óscar López mantiene sus críticas a jueces prevaricadores "de la A a la Z": "Digo lo que me da la gana siempre"

El PSOE reprocha al PP del Senado que asuma ya como propia la prioridad nacional de Vox

Infobae

Juan Bravo (PP) pide un cambio de Gobierno "urgente" y acusa a Junts y ERC de no permitirlo

Juan Bravo (PP) pide un cambio de Gobierno "urgente" y acusa a Junts y ERC de no permitirlo

Fiscalía acusa a la pareja de la mujer desaparecida en 2016 en Gran Canaria de su muerte

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Courtois: “Con Mourinho tuve roces, era su manera de provocarme”

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026