Fabricarán microcápsulas inteligentes a partir de residuos para la extinción de incendios

Málaga, 12 jun (EFE).- Científicos de la Universidad de Málaga (UMA) desarrollarán un proyecto innovador que propone el uso de residuos y de dióxido de carbono (CO2) capturado de gases de combustión para fabricar microcápsulas inteligentes para la extinción avanzada de incendios.

Se trata de una iniciativa de I+D+i ambiental seleccionada dentro de la convocatoria pública de la Fundación Unicaja de este año, destinada a impulsar proyectos sociales y medioambientales, ha informado este viernes la UMA en un comunicado.

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El proyecto 'Uso de residuos para fabricar microcápsulas para extinción avanzada de incendios', liderado por profesores de los Departamentos de Ingeniería Química y de Química Inorgánica de la UMA, busca avanzar en nuevas soluciones tecnológicas frente al aumento de los incendios de sexta generación, al tiempo que fomenta la economía circular y la reutilización de recursos infrautilizados.

Así, prevé el diseño de materiales avanzados capaces de liberar de forma controlada agentes extintores como CO2 cuando se alcanzan altas temperaturas, logrando mejorar la eficacia en la lucha contra incendios y aumentar la seguridad de los equipos de intervención.

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La UMA ha destacado la importancia del respaldo de la Fundación Unicaja, que "permite poner en marcha una investigación puntera con un claro impacto ambiental, social y tecnológico, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las necesidades reales del territorio andaluz". EFE