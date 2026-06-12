El Teatre Lliure celebra 50 años relacionando generaciones de artistas e instituciones

Barcelona, 12 jun (EFE).- La nueva temporada del Teatre Lliure, que inaugurará el 17 de septiembre Marta Pazos con 'L'òpera de tres rals', estará marcada por la celebración de su 50 aniversario, con una programación que relaciona a varias generaciones de artistas e involucra a diversas instituciones culturales.

El director del teatro, Julio Manrique, ha presentado este viernes su propuesta para los próximos meses, muy centrada en la "transmisión, las herencias y los legados", así como en los "nuevos y viejos modelos de familia" y con la que apela a la "esperanza" e invita al público a "interrogar el presente con valentía y sensibilidad".

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La celebración de los cincuenta años tendrá lugar entre los meses de septiembre y diciembre de 2026, con una programación abierta a diferentes disciplinas, con nombres como Lluís Homar, Marcos Morau, Cesc Gelabert, Carme Portaceli, Josep Pons y Lluís Vidal, que incluye exposiciones, publicaciones y un simposio internacional.

En cambio, no estará quien fue uno de los fundadores y director del teatro, Lluís Pasqual, porque tras "explorar" que participara en el aniversario, "finalmente esta posibilidad no prosperó", según ha indicado Manrique a preguntas de los periodistas, aunque ha subrayado que todos los que han hecho posible estas cinco décadas de Lliure serán "reconocidos, evocados y han sido invitados a participar".

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Con un presupuesto de 11,4 millones, en total, en la próxima temporada se ofrecerán 32 producciones, de las que 10 son propias; 13 son coproducciones y hay 9 invitadas, 7 de las cuales son internacionales, como las compañías de Sasha Waltz & Guests y Rimini Protokoll, Trinidad González, Caroline Guiela Nguyen y Amala Diano.

Destacan, asimismo, obras como 'Relíquia', en Gràcia, basada en la novela de Pol Guasch, con dirección de Pablo Messiez; 'Rocco i els seus germans', a partir del filme de Visconti; 'Un drama romàntic', con Victoria Luengo, y el retorno de la monumental 'L'herència' en noviembre.

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El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, el CCCB, la Universitat Autònoma de Barcelona y el Institut del Teatre se suman a la conmemoración y hay "complicidades" con el Flaix de Tardor-BCN, Festival Shakespeare, elPetit Festival Internacional d’Arts per a la Primera Infància y, especialmente, con el Mercat de les Flors, en plenas obras de remodelación.

La Sala Fabià Puigserver acogerá, en noviembre y diciembre, los 'Miércoles de aniversario', con cuatro piezas únicas: 'Arxius', con Cesc Gelabert, dirigido por Marcos Morau; 'Recordant l’OCTLL', un concierto dirigido por Josep Pons y Lluís Vidal; 'La nit que vam aplaudir una esperança', dirigida por Carme Portaceli, y 'Un home de teatre', dirigida por Lluís Homar.

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De septiembre a enero se podrá ver en el Palau Robert la exposición 'Un teatre Lliure', con instalaciones de los escenógrafos Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glaenzel, Lluc Castells y Sílvia Delagneau.

Por otra parte, está previsto que se instale una placa de homenaje a los miembros fundadores y que se coloque una placa en el olivo plantado en recuerdo de Fabià Puigserver en la calle Lleida.

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La Ludwig Band, entre el 17 y el 19 de diciembre, cerrará el aniversario con un concierto con temas de su último disco 'Pel barri es comenta'.

La temporada arrancará en la sala Fabià Puigserver con 'L'òpera de tres rals', el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, con la colaboración de Elisabeth Hauptmann, dirigida por Marta Pazos y Dani Espasa en la dirección musical y proseguirá con 'Spiegelneuronen. Un vespre de ball documental amb públic', dirigida por Stefan Kaegi, con Sasha Waltz & Guests y Rimini Protokoll.

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La aclamada 'L'herència' regresará en noviembre y en enero, tras las celebraciones de aniversario, se programará 'Dimanche', con texto y dirección de Julie Tenret, Sicaire Durieux y Sandrine Heyrau.

Posteriormente, vendrán, 'Un drama romàntic', con dirección de Lucía Carballal; 'Israel & Mohamed', de Mohamed El Khatib e Israel Galván; 'Enric IV', dirigido por David Selvas; 'Lacrima', de Caroline Guiela Nguyen y cerrará la temporada 'El Mercat al Lliure', con coreografía de Amala Dianor.

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La temporada en la sala de Gràcia se abrirá con 'Tot fent La bella Helena', a partir de la opereta de Jacques Offenbach, y también se podrá ver 'Júlia-15 anys més tard (2011-2026)', con dirección de Christiane Jatahy; y 'EDITAP', creación de Xavier Bobés.

En enero de 2027, pisará el escenario El Conde de Torrefiel con 'LEXIKON'; en febrero será el turno de 'Relíquia', con dramaturgia del propio Pol Guasch y con Guillem Balart y Nausicaa Bonnín de protagonistas.

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Otra obra será 'Rocco i els seus germans', a partir del filme de Visconti, con dramaturgia de Eu Manzanares y dirección de Mercè Vila Godoy.

En el Espai Lliure destaca 'Bouvetøya (La necessitat d’una illa)', dirigida por Julio Manrique; 'Xirgu', con dramaturgia de Cristina Clemente y dirección de Israel Solà, y 'Macbeth Muet', de Marie-Hélène Bélanger Dumas y Jon Lachlan Stewart. EFE

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