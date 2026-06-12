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El PSOE-A cree una "enorme negligencia sanitaria" los falsos positivos de cáncer de colon

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Málaga, 12 jun (EFE).- El PSOE de Andalucía ha calificado de "enorme negligencia sanitaria" los falsos positivos detectados en cribados de cáncer de colon en Málaga y pedirá de inmediato la comparecencia del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, para dar explicaciones.

El parlamentario autonómico socialista y secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, ha asegurado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha vuelto a fallar en lo imperdonable, en la detección precoz del cáncer, ocurrió con el cribado del cáncer de mama y vuelve a ocurrir con el cribado del cáncer de colon".

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"400 afectados en Málaga a los que han notificado que pueden estar generando cáncer de colon, 400 familias a las que la angustia entra por la casa con esa comunicación errónea de la Junta de Andalucía", ha señalado al comparecer ante el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en Málaga.

"No es un error técnico, es una enorme negligencia sanitaria como lo fue la del cribado de cáncer; se pretende decir que el problema ha sido la contaminación con el líquido desinfectante, limpiador de las muestras", ha indicado, en referencia a la información de la Consejería de Sanidad de que una contaminación del analizador es el origen de los falsos positivos, incidencia que se produjo con un líquido de limpieza que utiliza el equipo para su funcionamiento, tras lo que se descubrió un posible problema en el sistema de fluidos.

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Ha manifestado que saben que "el Hospital comarcal de la Axarquía ha estado utilizando material caducado para análisis clínicos, con la posibilidad de que también se hayan dado falsos diagnósticos en esas muestras que se estaban realizando con reactivos caducados por instrucción de la gerencia del hospital".

 Aguilar ha anunciado la solicitud de comparecencia de Sanz en el Parlamento para que dé explicaciones de cómo se han comunicado 400 falsos diagnósticos de cáncer, qué pasa con los reactivos caducados y "dónde están las medidas anunciadas para contratar nuevo personal y los protocolos con que iban a solucionar los problemas del cribado de cáncer".

Ha resaltado que "la prioridad de los andaluces es proteger a la salud y no se está protegiendo, lo vimos con el cribado del cáncer de mama y se ha visto en los errores en el cribado del cáncer de colon". EFE

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