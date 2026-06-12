El Ministerio de Ciencia aprueba 60 millones de ayudas para contratar a 500 doctores

Redacción ciencia, 12 jun (EFE).- El Ministerio de Ciencia ha publicado la resolución de la convocatoria 2025 de ayudas Juan de la Cierva que destina 60 millones de euros para contratar a 500 jóvenes doctores.

Del total de contratos, el 47 % son para mujeres y el 49 % son para investigadores de nacionalidad extranjera.

Estos jóvenes contratados reciben una retribución mínima anual de 30.600 euros y una ayuda adicional de 15.000 euros para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución de sus actividades de investigación.

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Desde esta convocatoria, las ayudas han actualizado su duración a tres años.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar su incorporación y formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles.

En concreto, se financia la contratación de doctores jóvenes para iniciar su consolidación como científicos y científicas, la mayoría de las veces en forma de estancias en otros centros diferentes a donde se formaron, informa el ministerio.

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En esta edición se han recibido 3.049 solicitudes procedentes de 31 países. De ellas, ha habido 378 candidaturas de España, 22 de Italia, 10 de Estados Unidos, 9 de Alemania y el Reino Unido, respectivamente, y 8 de Francia.EFE