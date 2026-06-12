El centrocampista Alan Franco ve similitudes entre jugadores de Costa de Marfil y Ecuador

Redacción Deportes, 12 jun (EFE).- El centrocampista y extremo derecho ecuatoriano, Alan Franco, resaltó este viernes las similitudes entre el perfil futbolístico de los jugadores de Costa de Marfil y los de Ecuador, antes del partido que ambas selecciones jugarán este domingo por el Grupo E del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

"Sabemos del prototipo del futbolista de Costa Marfil y creo que nosotros, los ecuatorianos, no estamos muy lejos también de ese prototipo de futbolistas", señaló Franco en un encuentro con los periodistas antes de uno de los últimos entrenamientos del cuadro sudamericano al mando del técnico argentino, Sebastián Beccacece.

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También dijo que "en el Mundial muchas veces, o casi siempre, es de detalles. Creo que nosotros estamos preparados en todos esos detalles: físicamente y mentalmente, por lo que creo que estamos preparados para enfrentarnos ante cualquier rival".

El centrocampista, de 27 años, que debutó con Ecuador en el pasado Mundial de Qatar 2022, aseguró que "las expectativas que tenemos, como grupo, son muchísimas, son muy altas, creo que compartimos las mismas expectativas que tiene el aficionado ecuatoriano".

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Adelantó que el mensaje para los aficionados es claro: "Mucha confianza, pero no confiados, existe sí mucha confianza en el proceso desarrollado" hasta el momento y "en el trabajo que estamos haciendo".

Franco, el jugador comodín en el sistema de juego de Beccacece porque se desempeña como centrocampista de contención, defensa o extremo derecho, cree que muchos se enfocan en lo que serán como rivales Alemania y Costa de Marfil, "pero nos olvidamos de Curazao, pero para mí todos son rivales directos".

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Insistió en que no pueden "dejar de lado a Curazao, muchos lo consideran el rival fácil del grupo E y para mí no es tanto así, por lo que estamos preparándonos en el aspecto físico, mental, psicológico, es decir, en todos los aspectos que podamos mejorar y lo estamos haciendo por lo que esperamos llegar muy bien al día domingo". EFE

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