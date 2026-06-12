Espana agencias

102-94. El Bayern vence y se adelanta en la final por el título de la Bundesliga

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 12 jun (EFE).- El Bayern Múnich, vigente campeón liguero, venció este viernes como local al Alba Berlín por 102-94 en el primer encuentro de la serie y se adelanta en la carrera por el título de la Basketball Bundesliga (BBL), la liga alemana de baloncesto.

El Alba Belín, entrenado por el cordobés Pedro Calles, visitó este viernes al Bayern, que fue capaz de mantener el factor cancha en una final por el campeonato que se decidirá al mejor de cinco encuentros. Dos triples de salida de Bean y Hermannsson colocaron por delante a los berlineses, que lideraron durante todo el primer cuarto y buena parte del segundo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la igualdad dominante permitió al Bayern, siempre cerca en el tanteo, irse mandando al intermedio tras firmar un 7/8 desde el 6,75 en la segunda manga y beneficiarse de la gran actuación del escolta alemán Andreas Obst, que se marchó al descanso con 24 puntos en su cuenta particular (58-55).

Tras el paso por vestuarios, los de Svetislav Pesic sufrieron un parcial de 2-13 que les puso diez abajo, máxima desventaja del choque hasta el momento. El Bayern se vio nuevamente en la obligación de ir descontando poco a poco hasta que, en el tramo final del tercer cuarto, encontró doce puntos consecutivos para llegar con ventaja al asalto final (79-76).

PUBLICIDAD

En la última manga, el vigente campeón no dio opciones y cerró su primera victoria de la serie con un marcador final de 102-94. El mejor del encuentro fue el escolta Andreas Obst, del Bayern, con 31 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 6/12 en triples.

El Bayern llegó a la final tras resolver la eliminatoria previa por 3-0 ante el Bonn, mientras que los berlineses, segundos en la liga por detrás del conjunto de Múnich, necesitaron del quinto choque para desempatar frente al Bamberg y sellar su pase a la final por 3-2.

El Alba Berlín se ha proclamado campeón de la Bundesliga en 11 ocasiones, la última en 2022. Por su parte, el Bayern Múnich, campeón de las dos últimas ediciones, cuenta en sus vitrinas con un total de siete trofeos de la máxima competición doméstica del baloncesto profesional en Alemania.

A finales del pasado mes de febrero el Alba Berlín cayó en la final de la copa alemana ante el Bamberg, mientras que en abril el conjunto que dirige Pedro Calles fue eliminado en el 'play-off' de la BCL precisamente por el Unicaja de un Ibon Navarro cuya incorporación como nuevo técnico del Estrella Roja fue anunciada este viernes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete personas heridas, entre ellas menores, en una colisión en Autol (La RIoja)

Infobae

Chalecos, chaquetas y cubrebotas; tecnología de la Fórmula 1 contra el calor

Infobae

Un acertante de La Pobla de Farnals (Valencia) gana el millón en el sorteo de Euromillones

Infobae

Mueren ahogados un hombre de 80 años y una mujer de 75 en una playa de Torrox (Málaga)

Infobae

El Recorda Fest de A Coruña cancela la presencia de Beret, que era cabeza de cartel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

El FC Barcelona anuncia una querella contra Florentino por calumnias si no se retracta

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026