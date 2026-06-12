Camisetas retro, máximas audiencias y precios récord: fiebre por los Knicks en Nueva York

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 12 jun (EFE).- El baloncesto de Nueva York atraviesa su momento más dulce en generaciones. A las puertas de su primer anillo de la NBA desde 1973, la fiebre por los Knicks en la Gran Manzana es total: 100.000 dólares por una entrada, explosión de venta de camisetas y el tercer partido de unas Finales más visto desde Michael Jordan.

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Las calles de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, enloquecen cada noche de partido en estas Finales NBA que los New York Knicks lideran 3-1 ante los San Antonio Spurs. Hace 27 años que los aficionados neoyorquinos no veían a su equipo compitiendo por el campeonato, y lo están haciendo notar fuera del Madison Square Garden.

Porque dentro del estadio prácticamente sólo hay millonarios y aficionados que se dejan el sueldo para vivir una experiencia única en sus vidas. Los precios más baratos en la 'Meca' del baloncesto durante las Finales oscilan entre los 5.000 y 10.000 dólares, con entradas a pie de pista que superan las seis cifras.

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Para contrarrestar el estratosférico coste para asistir a un partido en directo, la ciudad está organizando un sinfín de fiestas de visionado gratuitas ('watch parties'), tanto oficiales como improvisadas, y hasta algunos bares se suben a la ola de la asequibilidad ofreciendo cervezas, perritos calientes y patatas fritas con precios de 1973, a menos de un dólar.

El tirón de estos Knicks no se queda sólo en las abarrotadas y apasionadas calles de Nueva York. También traspasa las pantallas de los teléfonos móbiles, con más de 5.000 millones de visualizaciones en redes sociales en los primeros tres partidos de las Finales, la mayor cifra en la NBA.

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En televisión, los Knicks registraron el partido más visto en los hogares de Nueva York desde que hay datos, con las Finales batiendo récords de audiencia en Estados Unidos como mayor cuota de pantalla en un partido de la NBA (42,7 %) o más espectadores para un 'Game 3' en los últimos 28 años, desde el último anillo de los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Ningún famoso se quiere perder tampoco las Finales en directo en el Madison Square Garden: desde los habituales Jimmy Fallon, Timothee Chalamet y Ben Stiller, pasando por Adam Sandler o Sidney Sweeney hasta los platos más fuertes, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el tercer partido, y la estrella del pop Taylor Swift en el cuarto.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decretó el día del cuarto partido de las Finales como "día para vestirse de azul y naranja", colores de los Knicks con los que el ayuntamiento pintó la parada de metro más cerca del estadio, acompañándola con dibujos de una pelota de baloncesto.

En las últimas semanas, Mamdani ha acudido al Madison Square Garden -en los asientos más asequibles-, además de animar a los Knicks repetidamente durante sus comparecencias públicas. Hasta invitó formalmente a Victor Wembanyama, estrella de los Spurs, a un acto de la Alcaldía que coincidía con un partido.

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Mientras, los vendedores ambulantes de camisetas, gorras, collares y todo tipo de 'merchandising' de los Knicks se han multiplicado en las últimas semanas. Aprovechando que los Knicks regalan una camiseta conmemorativa de las Finales a cada aficionado que asiste al Madison, las tiendas no oficiales quieren unirse a la moda y hacer caja con las prendas que todo neoyorquino quiere vestir.

Aunque las que se venden en la calle son más baratas, varias tiendas especializadas en 'merchandising' retro ofrecen un enorme abanico de camisetas con colores, estilos y jugadores de los años 90 (sus últimas Finales) y de los años 70 (su último anillo).

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Estas prendas más nicho pueden variar de precio, desde camisetas sencillas por unos 20 dólares a otras que superan los 200 o 300 dólares. La fiebre de los Knicks está en cada rincón de Nueva York, pero no en todos los bolsillos de sus ciudadanos. EFE

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