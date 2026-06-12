Espana agencias

Ancelotti posterga unos días más el regreso de Neymar a los entrenamientos

Guardar
Google icon

Newark (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aplazó este viernes la reincorporación de Neymar a los entrenamientos y dijo ahora que espera que vuelva a ejercitarse con el grupo "la próxima semana" una vez superada su lesión en el gemelo.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

El pasado 5 de junio, antes del último amistoso preparatorio contra Egipto, 'Carletto' dijo que confiaba en ver al atacante del Santos sobre el césped esta misma semana, previsión que no parece que vaya a cumplirse.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) no ha aparecido en ninguna de las sesiones de esta semana y ha seguido ejercitándose en el gimnasio con vistas a superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, que sufrió el pasado 17 de mayo.

PUBLICIDAD

Neymar, cerca de disputar su cuarta Copa del Mundo a sus 34 años, fue la gran sorpresa de la lista de Ancelotti, quien hoy volvió a defender su decisión de meterle a la convocatoria, pese a su cuestionado estado de forma.

"Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible; sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo", manifestó el exentrenador del Real Madrid.

Descartado entonces para el encuentro contra Marruecos, ahora se espera que 'Ney' esté disponible para el segundo partido de Brasil en el Grupo C contra Haití, en Filadelfia, el próximo 19 de junio.

Por su parte, el lateral marroquí Achraf Hakimi dijo en rueda de prensa este viernes que le gustaría jugar contra su antiguo compañero en el PSG en el MetLife Stadium porque siempre quiere jugar con los mejores "y Neymar es uno de los mejores", resaltó.

"Esta es quizá su última Copa del Mundo y quiero jugar contra él", añadió.

Vinícius Júnior también fue preguntado por el máximo goleador histórico de Brasil y dijo que confía en que se recupere "rápido".

"Es mi ídolo" y "tenerlo de vuelta a la selección es importante. Siempre me dio consejos", declaró el extremo del Real Madrid. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

Infobae

Álvaro Muñiz encabeza el 59 Rallye de Ourense

Infobae

Portugal llega a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Infobae

Los aficionados de EE.UU. y Paraguay sueñan en grande en el debut del Mundial

Infobae

Bernardo Silva aterriza en Florida con la mente en el Mundial y el futuro en el Bernabéu

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

El FC Barcelona anuncia una querella contra Florentino por calumnias si no se retracta

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026